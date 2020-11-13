"В Реале, если ты не достигаешь результатов и не оправдываешь ожиданий, возникают вопросы. Поэтому мы в этом клубе. Это нормально.

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С Зиданом у нас уже были похожие времена, и обычно мы в итоге преодолевали неудачные периоды. Несколько недель назад, после поражения от Кадиса и Шахтера, мы приехали в Барселону и сыграли потрясающий матч.

Мы пройдем через это, а босс – первый человек, который знает, что происходит в клубе, почему нет результата. Нам нужно становиться лучше и пытаться выигрывать матчи. Босс найдет решение", – цитирует Крооса Marca.

Напомним, после 8-ми туров Ла Лиги Реал расположился на 4-й строчке турнирной таблицы.

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