Как сообщает Transferfeed, Рома предложила форварда Артема Довбика трем клубам, среди которых Борнмут – бывшая команда Ильи Забарного, который недавно перебрался в ПСЖ.

Среди других претендентов называют Милан и Аталанту, но эти клубы пока не выходили с конкретными предложениями. Также интерес к нападающему сборной Украины приписывают Вильяреалу.

Довбик перешел в римский клуб из Жироны год назад за более 30 млн евро. В прошлом сезоне он отметился 17 голами и 4 ассистами в 44 матчах. Его контракт действует до 30 июня 2029 года, а рыночная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 30 миллионов евро. Рома готова продать игрока за 27 миллионов евро.

