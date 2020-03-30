"После поражения в раздевалке летали бутылки и стулья": защитник Руха – о работе с Кварцяным

Защитник Руха Юрий Романюк с ностальгией вспомнил сотрудничество с Виталием Кварцяным в Волыни.

"Людям интересно послушать Кварцяного на пресс-конференциях, но когда попадаешь сам туда, понимаешь, что это не так весело. Слабаки под его руководством не играли. После проигранных матчей, когда Виталий Владимирович был в плохом настроении, по раздевалке могли летать бутылки и даже стулья.

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В такие моменты никому не хотелось попасть под горячую руку. Поэтому, когда узнали, что он уже не будет тренировать команду, почти все выдохнули с облегчением.

Когда Кварцяный был веселым, то любил больше с ребятами шутить, но уже по-доброму. Меня, например, называл Рожищанским Пеле. Заставлял в шашки играть, книги читать. Еще фото даже сохранилось, как Чепелюк и Петров в поезде едут и в шахматы", – цитирует Романюка официальный сайт клуба.

Напомним, 22-летний защитник является воспитанником Волыни, также Юрий успел поиграть в футболке Черноморца и СК Днепр-1.

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