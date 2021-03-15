"Фонсека обычно не говорит в конце матча, но после матча с Пармой почти никто не говорил. Мы знаем, что ошибались. Это было не лучшее время говорить что-либо, кроме извинений, потому что это был очень важный матч.

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Надо ехать в Киев и не думать, что это будет легко. Затем Наполи, игра с которым будет для нас финалом", – цитирует Лопеса DAZN.

Напомним, уже 18 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы Шахтер – Рома. В первом поединке подопечные Фонсеки разгромили команду Каштру со счетом 3:0.

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