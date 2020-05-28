"После победы над Наполи с меня сняли куртку, в которой был фартовый медальон": Маркевич – о выступлениях Днепра в ЛЕ

Знаменитый тренер вспомнил сезон 2014/15, когда Днепр под его руководством дошел до финала Лиги Европы.

"Днепр был отличной командой, когда я их возглавил. Футболисты выходили на игру и полностью отдавались – это, пожалуй, главное. Они поверили в меня, я – в них. Это дорогого стоит.

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На нас никто не ставил. Важную роль в этом играло то, что мы играли не в Днепре, а в Киеве. Уже на стадии 1/4 и 1/2 народ пошел, а так мы играли при пустых трибунах. Это было непросто. Нам приходилось играть с командами, которые считались фаворитами. Но, я еще раз повторюсь, у нас был коллектив. Это было основное. Мы ни перед кем не тушевались – выходили и с полной самоотдачей играли в свой футбол.

Эмоции после победы над Наполи в полуфинале? Хотелось куда-то бежать. Болельщики прорвались на поле, я даже не помню, как с меня сняли куртку. Дело не в куртке, а в том, что внутри был фартовый медальон. Мне его подарили в детской больнице.

В полуфинале должен был играть Калинич на позиции нападающего, но я почувствовал, что Селезнев все сделает, как надо. А уже в финале поставил Калинича. Он забил гол и здорово сыграл. Просто Селезнев не совсем был готов. Шансы были 50 на 50. Севилья – команда опытная. Им удалось поймать нас на ошибке. Я уже не знал, как Севилья нам может забить, ведь до конца основного времени оставалось 12 минут, но сами виноваты.

В раздевалке было тихо. Я успокоил футболистов, сказав, что мы играли достойно. Так случилось, нужно двигаться дальше", – рассказал Маркевич в эфире программы "Оставайся с футболом" на телеканале "Футбол 1".

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