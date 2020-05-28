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"После победы над Наполи с меня сняли куртку, в которой был фартовый медальон": Маркевич – о выступлениях Днепра в ЛЕ

09:41 69 Читати українською
"После победы над Наполи с меня сняли куртку, в которой был фартовый медальон": Маркевич – о выступлениях Днепра в ЛЕ
Мирон Маркевич / ФК Днепр

Знаменитый тренер вспомнил сезон 2014/15, когда Днепр под его руководством дошел до финала Лиги Европы.

7’ Никола Калинич
44’ Руслан Ротань
 
Гжегож Крыховяк 28’
Карлос Бакка 31’
Карлос Бакка 73’
7’ Никола Калинич
28’ Гжегож Крыховяк
31’ Карлос Бакка
44’ Руслан Ротань
73’ Карлос Бакка

"Днепр был отличной командой, когда я их возглавил. Футболисты выходили на игру и полностью отдавались – это, пожалуй, главное. Они поверили в меня, я – в них. Это дорогого стоит.

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На нас никто не ставил. Важную роль в этом играло то, что мы играли не в Днепре, а в Киеве. Уже на стадии 1/4 и 1/2 народ пошел, а так мы играли при пустых трибунах. Это было непросто. Нам приходилось играть с командами, которые считались фаворитами. Но, я еще раз повторюсь, у нас был коллектив. Это было основное. Мы ни перед кем не тушевались – выходили и с полной самоотдачей играли в свой футбол.

Эмоции после победы над Наполи в полуфинале? Хотелось куда-то бежать. Болельщики прорвались на поле, я даже не помню, как с меня сняли куртку. Дело не в куртке, а в том, что внутри был фартовый медальон. Мне его подарили в детской больнице.

В полуфинале должен был играть Калинич на позиции нападающего, но я почувствовал, что Селезнев все сделает, как надо. А уже в финале поставил Калинича. Он забил гол и здорово сыграл. Просто Селезнев не совсем был готов. Шансы были 50 на 50. Севилья – команда опытная. Им удалось поймать нас на ошибке. Я уже не знал, как Севилья нам может забить, ведь до конца основного времени оставалось 12 минут, но сами виноваты.

В раздевалке было тихо. Я успокоил футболистов, сказав, что мы играли достойно. Так случилось, нужно двигаться дальше", – рассказал Маркевич в эфире программы "Оставайся с футболом" на телеканале "Футбол 1".

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Днепр Днепр Лига Европы Днепр - Севилья Днепр - Севилья Наполи Наполи Севилья Севилья Мирон Маркевич
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