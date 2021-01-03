"Было ли для нас это шоком? И да, и нет. Мы удивились, ведь 23 декабря победили Страсбур 4:0. После этого спортивный директор Леонардо встретился с нами и сказал, что не рассчитывает на Тухеля. И это все после 2020 года, в котором мы столкнулись с большими трудностями, достигли исторического для ПСЖ успеха – вышли в финал Лиги чемпионов.

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Осенью мы вышли в плей-офф ЛЧ, были несколько нестабильны в чемпионате, но увольнение для нас непонятно. Думаю, что мы прекрасно закрыли год, учитывая все наши травмы и проблемы с коронавирусом. Это огромное достижение, мы превзошли всех, но...", – заявил Лев в интервью Nemzeti Sport.

Напомним, штаб Тухеля работал в ПСЖ с июля 2018-го по декабрь 2020-го. Наследником немецкого специалиста станет Маурисио Почеттино.

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