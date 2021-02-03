"В принципе, настроение хорошее. Есть определенная усталость, но все понимают, что это сборы. Через работу она обязательно пройдет.

Тренеры сборной Украины посетили занятия Динамо на турецких сборах

Победы – это всегда хорошо, они добавляют настроения команде. И тренироваться легче после побед. Конечно, хочется, чтобы так было чаще. На сборах главное вспомнить то, что мы наигрывали летом, добавить некоторые новые детали в нашу игру и чтобы все подошли к возобновлению сезона в хорошей форме.

Добавил ли мотивации работать еще активнее на тренировке приезд тренерского штаба сборной Украины? У меня всегда есть мотивация работать на тренировках, независимо от того, кто присутствует на занятиях", – цитирует Шапаренко официальный сайт Динамо.

Напомним, Динамо запланировало в Турции еще три спарринга: 4 февраля киевляне встретятся с болгарским ЦСКА 1948, 7 февраля померяются силами с северномакедонской Шкендией, а на следующий день сыграют с белорусским БАТЭ.

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