Полузащитница Ворсклы Арина Кравец рассказала в интервью о том, как ее изменил период в киевском Динамо и раскрыла, кто является примером среди спортсменов.

"Самая памятная победа: Матч против Вереса во втором сезоне с Динамо. Мой первый гол сезона – момент, который дал толчок на весь год.

Определился первый неудачник женского Евро-2025 – Звезда Барселоны затянула Норвегию в плей-офф

Самый ценный трофей или награда: Первое чемпионство. Оно было эмоциональным, долгожданным, важным.

Матч или момент, который изменил вас: После первого сезона в Динамо поставила себе цель – быть игроком основы. Изменила подход к физике, психологии, тренировкам – и этот путь себя оправдал.

Кумиры или фигуры, что вдохновляют: Криштиану Роналду – благодаря ему вообще пришла в футбол. Еще – Майкл Джордан, Коби Брайант, Дэвид Гоггинс. Их истории – это про силу, целеустремленность и дисциплину. Из украинцев – Усик, Зинченко, Ярмоленко", – цитирует игрока Ворсклы Yesport.

Напомним, Арина Кравец начинала свою карьеру в Атексе, а затем оказалась в Динамо. Именно из киевского клуба Арина попала в Ворсклу. За полтавский клуб в сезоне 2024/25 она сыграла в 15 матчах, в которых забили один гол.