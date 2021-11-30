Президент Ингульца Александр Поворознюк озвучил причину, не позволившую ему присутствовать на стадионе на матче петровцев с "горняками".

"Потому что после охоты много выпил – голова юзом немного шла. Поэтому не смог – за рулем я в нетрезвом состоянии не езжу.

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Мы после охоты смотрели поединок по телевизору всем охотничьим коллективом", – сказал Поворознюк в комментарии клубному YouTube-каналу.

Напомним, поединок в Кропивницком завершился минимальной победой Шахтера. Ингулец после 16-ти туров идет в турнирной таблице УПЛ на 14-й строчке, имея в своем активе 10 очков.

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