Донецкий Шахтер не оставил без внимания проникновение грабителей в дом Паулу Фонсеки в Риме.

Бывший тренер "горняков", который сейчас возглавляет Рому, стал жертвой ограбления в конце прошлого месяца. Злоумышленники проникли в дом португальца и украли трое часов Rolex, общая стоимость которых достигает 100 тыс евро.

Фонсеку ограбили в Риме – экс-наставник Шахтера понес убытки на большую сумму

Шахтер решил не оставаться в стороне и подарил Фонсеке новую систему безопасности. Вскоре ее установят в доме Паулу, сообщает пресс-служба дончан.

Напомним, что Фосека возглавлял Шахтер с 2016-го по 2019-й год, после чего возглавил Рому. С "горняками" португальский специалист выиграл три чемпионата Украины, три национальных Кубка и один Суперкубок.

Ібра перевершив Шевченка, арбітри не впізнали Реал, два обличчя Барси та німецька казка – огляд вікенду