"После одного из таких дерби меня уволили": Сёмин поделился ожиданиями от Классического

Экс-тренер Динамо Юрий Сёмин признался, что продолжает болеть за киевскую команду.

"Воспоминания от таких матчей Динамо и Шахтера у меня остались самые приятные, несмотря на то, что после одного из таких дерби я был уволен с поста главного тренера киевлян. Эти матчи собирали аншлаг, почти по 70 тысяч болельщиков как в Киеве, так и в Донецке на Донбасс Арене.

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В этих матчах высокий уровень мастерства футболистов, а также невероятные эмоции болельщиков. Сейчас, конечно, эмоции будут другими. Но, с другой стороны, если в Украину возвращается футбол, значит, возвращается жизнь. Я думаю, что перед воскресной игрой Динамо и Шахтера после рестарта чемпионата не стоит делать акцент на кондициях игроков. Футболисты на карантине держали себя в тонусе, они профессионалы. Поэтому индивидуальная подготовка должна быть. Конечно, качество пострадает, но, судя по чемпионату Германии, с каждой последующей игрой команды будут прибавлять.

В любом случае матч будет принципиальным. Это не только противостояние команд, футболистов и болельщиков. Это противостояние еще и президентов клубов – Ахметова и Суркиса. Благодаря им идет развитие украинского футбола. И какие бы не были времена, она верны своим детищам и в любом "классико" ставят перед своими футболистами задачу победить. Так будет и в этот раз.

Конечно, я слежу за украинским футболом. Знаю, что у Шахтера солидный отрыв в таблице. Но у Динамо сейчас другой путь, ставка на молодых воспитанников. Посмотрите, сколько из них стали чемпионами мира в составе юношеской сборной Украины. Значит, клуб двигается правильно, и эти ребята будут расти вместе с Динамо. Буду ожидать в этом матче красивого футбола и поддерживать Динамо", – сказал Сёмин в комментарии изданию Meta Ratings.

Напомним, гранды украинского футбола встретятся между собой в рамках 24-го тура уже в ближайшее воскресенье, 31 мая, в 17:00. Онлайн-трансляцию Классического можно будет посмотреть на "Футбол 24".

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