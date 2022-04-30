Эрик Тен Хаг еще даже не начал работать в Манчестере Юнайтед, а уже стал причиной фундаментальных изменений.

По завершении нынешнего сезона манкунианцев покинет Мэтт Джардж, который был директором по переговорам. Специалист уже написал заявление об увольнении, сообщает The Athletic. Отмечается, что прощание получилось мирным.

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Стоит отметить, что Мэтт Джардж работал на Манчестер Юнайтед с 2014 года. Он отвечал за переговоры по трансферам и контрактам футболистов. За отчетный период спортивные результаты стали гораздо хуже, похожая ситуация и в финансовых отчетах.

Перед началом нынешнего сезона Манчестер Юнайтед был лидером среди клубов АПЛ по расходам на зарплату игроков. Кроме того, манкунианцы возглавляют позорный рейтинг, имея самый плохой трансферный баланс за последнее десятилетие. Суммарные потери за отчетный период превысили миллиард евро.

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