Защитник Шахтера Ефим Конопля прокомментировал разгром Виктории (3:0) в Кубке Украины, после которого команда приступит к подготовке к Классическому.

– Шахтер доминировал на футбольном поле, в течение всей игры, но легко нам не было. Такая игра с нашей стороны нуждается в усилиях, уверенности в собственных действиях, эмоциях и концентрации. Может, с трибуны было видно, что нам все легко дается, но на поле все чувствуешь по-другому.

Феерия Ракицкого и дебютная победа Пушича в видеообзоре матча Виктория – Шахтер – 0:3

– Ефим, чем поразил в работе ваш новый наставник – Марино Пушич?

– Пока мне кажется, что мы показываем лишь на 25% тот футбол, который мы все хотим видеть в нашем исполнении.

– Теории много проводит боснийский тренер?

– Все, как обычно, ничего экстраординарного нет. Перед игрой на Кубок Украины мы пересматривали Викторию.

– Он общается с футболистами на английском?

– Да. Мы все понимаем.

"Жена предлагает смотреть фильм, но у меня нет времени": Пушич – о первой победе с Шахтером и тайне на Динамо

– Ефим, впереди у Шахтера поединок с Динамо в УПЛ. Какие мысли перед этой встречей?

– Мы будем однозначно пытаться показывать свой максимум, свой лучший футбол. Все мои партнеры требуют друг от друга показывать максимальные усилия и самоотдачу.

– За последние месяцы какие встречи Динамо ты видел полностью?

– Игру в Житомире против Полесья и матч в Ковалевке против Колоса.

– Многие эксперты и аналитики пишут, что киевское Динамо в кризисе – киевляне очки теряют, находятся в середине турнирной таблицы. Что с ними происходит?

– Я бы не сказал, что Динамо находится в кризисе. Лишь после международной паузы у них что-то пошло не так, а раньше они исправно выигрывали. Мы немного нервничали. Да, в последних трех играх они набрали всего одно очко.

– Вопрос о вашем выступлении в Лиге чемпионов. На что команда может рассчитывать в группе?

– Максимум – выход в плей-офф Лиги чемпионов, минимум – выход в плей-офф Лиги Европы, – резюмировал Конопля в комментарии SportArena.

Шахтер разгромил Викторию и вышел в полуфинал Кубка Украины