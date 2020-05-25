"После матча в раздевалку пришли четыре президента": Эдмар вспомнил самый памятный поединок в карьере

Легендарный полузащитник сборной Украины Эдмар поделился воспоминаниями о своем самом эмоциональном матче.

"Матч Украина – Франция. Когда мы выиграли 2:0. Для меня это был сумасшедший поединок. На матче присутствовало четыре президента Украины.

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Они пришли потом к нам в раздевалку. Когда мы ехали на автобусе со стадиона, мы еле прошли. Просто людей было много, и они все кричали: "Украина!", – сказал Эдмар в интервью изданию Хsport.

Напомним, Эдмар дебютировал в сборной Украины 10 августа 2011 года в товарищеском матче против Швеции. В общем, провел в футболке "сине-желтых" 15 поединков и забил один гол.

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