Новичок "бело-синих" Валерий Лучкевич прокомментировал свой первый матч в составе команды в рамках 23-го тура УПЛ против Левого Берега (2:0).

– Очень приятно дебютировать в победном матче, рад, что это произошло, и вдвойне доволен, что мы сегодня добыли три очка.

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– Продолжается борьба за чемпионство. Давит ли это на команду?

– Мы к каждому матчу готовимся как к последнему, задача на каждую игру – побеждать. Не сказал бы, что есть давление, все зависит только от нас, от нашей игры.

– В первом тайме Динамо нанесло не очень много ударов по воротам соперника, но удалось забить гол в конце – в раздевалку. Стало ли это переломным моментом?

– Это был очень важный гол, потому что Левый Берег сидел очень глубоко в обороне, и этот мяч заставил соперника раскрываться. Как показал второй тайм, у нас появилось намного больше моментов для взятия ворот, и второй гол сразу после перерыва дал нам больше вариантов для будущих атак. Конечно, когда побеждаешь со счетом 2:0, чувствуешь себя увереннее и играешь спокойнее.

– Символично, что прошлый матч вы провели в декабре в составе Колоса как раз против Динамо, выйдя на замену в конце поединка. Теперь ситуация повторилась уже в составе Динамо.

– Это чистое совпадение. Ребята в Динамо меня очень тепло приняли, все хорошие, помогают, есть у кого поучиться. Кроме того, тренерский штаб и руководство клуба делают все, чтобы команда могла бороться за чемпионство.

– Как вас поздравили с дебютом партнеры и тренеры?

– Просто поздравили на словах, и после матча сказали идти тренироваться, чтобы доработать (улыбается).

– Следующий матч в Кривом Роге с Кривбассом. С какими мыслями будете ехать туда, учитывая последние события и ситуацию с безопасностью?

– Конечно, все переживают, на днях там была трагедия, которую просто невозможно представить. Мои соболезнования всем погибшим. Это очень страшно. Относительно игры – будем готовиться, надеюсь, все пройдет безопасно, – сказал Лучкевич для пресс-службы Динамо.

Добавим, что Лучкевич вышел на поле на 87-й минуте вместо Караваева.

Напомним, недавно Валерий Лучкевич подписал контракт с Динамо до конца сезона. Предыдущим его клубом был Колос, за который он провел 3 матча в нынешней кампании.

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