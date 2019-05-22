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После матча с Динамо в честь чемпионства Шахтера споют Maruv, Гайтана и Оля Полякова – прямая трансляция концерта

22 мая 21:03 210 Читати українською
После матча с Динамо в честь чемпионства Шахтера споют Maruv, Гайтана и Оля Полякова – прямая трансляция концерта
ФК Шахтер

Донецкий Шахтер организовал празднование по случаю завоевания титула чемпиона Украины и победы в национальном Кубке.

50’ Тете
64’ Давид Хочолава
 
Виктор Цыганков 36’
Артем Шабанов 45+1’
36’ Виктор Цыганков
45+1’ Артем Шабанов
50’ Тете
64’ Давид Хочолава

Сразу после матча 30-го тура между Шахтером и Динамо состоится церемония награждения "горняков" золотыми медалями и праздничный концерт, сообщает пресс-служба дончан.

Шахтер – Динамо – видео голов

Отмечается, что в праздничном шоу участие примут такие звезды, как Maruv, Гайтана и Оля Полякова.

Напомним, в нынешнем сезоне Шахтер завоевал Кубок Украины и досрочно гарантировал себе чемпионство в УПЛ, оформив третий "золотой дубль" подряд.

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