После матча с Динамо в честь чемпионства Шахтера споют Maruv, Гайтана и Оля Полякова – прямая трансляция концерта

Донецкий Шахтер организовал празднование по случаю завоевания титула чемпиона Украины и победы в национальном Кубке.

Сразу после матча 30-го тура между Шахтером и Динамо состоится церемония награждения "горняков" золотыми медалями и праздничный концерт, сообщает пресс-служба дончан.

Шахтер – Динамо – видео голов

Отмечается, что в праздничном шоу участие примут такие звезды, как Maruv, Гайтана и Оля Полякова.

Напомним, в нынешнем сезоне Шахтер завоевал Кубок Украины и досрочно гарантировал себе чемпионство в УПЛ, оформив третий "золотой дубль" подряд.

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