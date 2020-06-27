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"После матча была бессонная ночь": Исенко – о своей феерии в серии пенальти, которая вывела Ворсклу в финал Кубка

17:20 - Читати українською
"После матча была бессонная ночь": Исенко – о своей феерии в серии пенальти, которая вывела Ворсклу в финал Кубка
Павел Исенко (в центре) / ФК Ворскла

Павел Исенко – герой Ворсклы в полуфинале Кубка Украины – признался, что после триумфального матча против Мариуполя чувствовал невероятные эмоции.

37’ Сергей Горбунов
 
Ибрахим Кане 80’
37’ Сергей Горбунов
80’ Ибрахим Кане

Напомним, Исенко стал героем серии пенальти в полуфинале Кубка Украины Мариуполь – Ворскла. 16-летний голкипер вышел на замену в конце экстра-тайма и отбил 3 пенальти. Ворскла вышла в финал и поборется за трофей с киевским Динамо – матч состоится 8 июля в Харькове.

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"Мама была очень рада. Были хорошие эмоции. Сказала, что гордится мной, была очень рада, даже сорвала голос. Было много сообщений, многие отмечали, всем спасибо за поддержку.

Мне еще до матча сказали, что я выйду на серию пенальти. Настраивался, тренировался. Перед матчем нормально спал, а вот после него была бессонная ночь. Буду дальше еще прибавлять и прибавлять. Останавливаться не надо.

Благодарен за поздравления и поддержку. Приходите, смотрите футбол, это очень помогает", – рассказал Исенко в эфире Футбольного формата.

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Мариуполь - Ворскла Ворскла Ворскла Кубок Украины Павел Павел Исенко Кубок Украины 2019/20
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