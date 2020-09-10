"Я пережил кое-что с июля по январь прошлого года – шесть месяцев ежедневной борьбы с лейкемией в больнице и вне больницы, три раунда химиотерапии и трансплантация костного мозга. После такого COVID-19 показался мне глотком воды.

Де Лаурентіс інфікувався коронавірусом – одіозний президент Наполі наразив на небезпеку масу людей

Я был абсолютно бессимптомным, поэтому если бы я не прошел тест, то даже не заметил бы. Это не значит, что болезни не существует, и она не похожа на грипп. Те, кто отрицает смертельность вируса, просто игнорируют реальность и не имеют уважения к тем, кто умер, пострадал и потерял близких ", - цитирует Михайловича Football-Italia.

Заметим, что после всех проблем со здоровьем 51-летний серб вернулся к работе и начнет с Болоньей сезон 2020/21.

Літаки, автомобілі та зйомки в кіно: новий власник Роми – нетиповий мільярдер, який спробує розбудити "сплячого велетня"