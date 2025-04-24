– Все было хорошо, просто началось... Все знают о ситуации с Харатиным. А в целом были хорошие отношения, в Колосе работали и работают замечательные люди.

– С Харатиным у Поздеева произошел конфликт из-за того, что тренер больше молодежи доверял, а не опытным игрокам?

– Вопрос не в этом. Все знают, что Харатин начал делать. После этого тренеру и футболисту уже невозможно работать в одной команде.

Велетень повторил достижение Роналду – нереальный рекорд в матче против Шахтера

– Имеете в виду, что Харатин настраивал футболистов против тренера?

– Не настраивал. Поднялся определенный разговор, который футболист не имеет права заводить, тем более – он только месяц в команде.

– То есть, Харатину не нравился стиль работы Поздеева и он начал его учить?

– Примерно такое, – сказал Велетень в интервью Українському футболу.

Напомним, Игорь Харатин перешел в Колос летом 2024 года. Под руководством тогдашнего главного тренера Александра Поздеева он провел всего три матча, после чего был переведен в дубль команды. Зимой Харатин присоединился к ровенскому Вересу.

Шахтер сенсационно проиграл Колосу и "дарит" чемпионство Динамо – VAR дважды сыграл против "горняков", Великан оформил 1+3