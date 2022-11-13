"Йовичевич – фантастический человек. Я знал его еще в прошлом сезоне, когда он работал в УПЛ. Теперь мы в одной команде.

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С того момента, когда я увидел его на сборах Шахтера в Роттердаме, он стал мне как отец. Очень счастлив работать с ним.

В день матча он очень сосредоточен, но после игры он совсем другой человек – улыбается, шутит со всеми, рассказывает истории. Я же говорю – как отец всем нам.

Какие у него требования к форвардам? Мы должны работать как команда. Нет каких-либо специфических задач для каждого в отдельности, просто все выполняют свою роль. Если ты можешь забить, то делай это. У нас есть команда и вместе у нас получается отличный сезон", – сказал Траоре в интервью Tribuna.

Напомним, в текущем сезоне Лассина провел за дончан 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.

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