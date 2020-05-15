"После дуэли с Галатасараем весь Львов был пьян": Федецкий – об историческом выходе Карпат в групповой этап Лиги Европы

Бывший защитник Карпат Артем Федецкий имеет, что вспомнить о квалификации Лиги Европы сезона 2010/11.

"Это было что-то невероятное. Казалось, что все пропало, в какой-то момент все оборвалось. Пропустили на 90-й минуте, я даже обратился к богу. Когда фанаты погнали нас вперед – других вариантов не было. Из ниоткуда взялись силы и нужные эмоции, которые помогли мне сделать авантюру – побежать вперед. Очень здорово отпасовал Игорь Худобяк, который выиграл невероятный мяч, а мне просто повезло сыграть на опережение с Батистой и забить гол. У меня всплывают сравнения с финалом Лиги чемпионов МЮ – Бавария (2:1).

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После дуэли с Галатасараем весь Львов был пьян, а центр – бело-зеленым. У дверей моей квартиры было все обклеено атрибутикой Карпат. Только через неделю мы начали понимать, что произошло.

Кстати, расскажу интересную историю, которая связана с Франком Райкардом – тогдашним тренером Галатасарая. Во время отпуска в ОАЭ меня потянуло поиграть в футбол с детьми. Внезапно подошел Райкард. Завязался разговор, он меня не узнал, но я напомнил, что оставил его команду за бортом Лиги Европы. Райкард вспомнил и обнял меня по-дружески. Классный мужик", – рассказал Федецкий в эфире программы Оставайся с Футболом.

Напомним, Карпаты прошли Галатасарай благодаря большему количеству голов на выезде и впервые в своей истории пробились в групповой этап Лиги Европы.

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