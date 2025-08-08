– Дмитрий, поединок с Панатинаикосом завершился ничьей. Каким получилось это противостояние для Шахтера? Все ли было по плану?

– Ожидали, что встреча будет сложной, тем более на выезде. Местами игра давалась, а кое-где – нет, поэтому считаю, что результат закономерен. Все решится в матче в Польше.

"Зачем нужен VAR, если он не вмешивается?": Туран дал Ризныку указание на ответный матч с Панатинаикосом

– Ты сказал, что игра где-то удавалась, а где-то – нет. В каких именно моментах, по твоему мнению, не удавалось и чего не хватило для победы?

– Не удавались отдельные моменты в игре, однако в целом после дороги чувствовали себя немного тяжело. Но это не может быть оправданием – будем играть и увидим, что будет на следующей неделе.

– Ты действовал в матче очень решительно и уверенно, а во многих эпизодах, можно сказать, даже спасал команду. Как оцениваешь собственные действия?

– Сыграл хорошо, но вся команда – молодцы. Мы не проиграли, но и не выиграли, отдали все силы, поэтому, повторюсь, все решится в Польше.

– Поразил ли чем-то соперник?

– Мы разбирали оппонента и были готовы. Если честно, ничем не впечатлил.

– Команде предстоит второй поединок, который состоится в Кракове. Какие ожидания от поддержки и предстоящей встречи?

– Конечно, хочется, чтобы стадион был полон, поэтому приглашаю всех болельщиков посетить ответный матч в Кракове, - цитирует ризныка официальный сайт Шахтера.

Шахтер расписал ничью с Панатинаикосом: Резник – герой, Эгиналдо травмировался через минуту после выхода на поле