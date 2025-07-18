"После 6:0 задача по победителю двухраундового поединка была практически решена. Поэтому, видимо, все мысли у донецкой команды были уже связаны со следующим соперником, более серьезным – турецким Бешикташем. После шести пропущенных мячей даже Барселона не отыгралась бы.

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У донетчан было много моментов, однако они их не использовали. Так что над реализацией еще нужно поработать. Возможно, "горняки" экспериментировали, применяли наигранные комбинации. Было видно, что футболисты действуют не в полную силу.

Да и ротация была. Поэтому повторюсь: им нужно уже готовиться к Бешикташу. Кажется, что у донецкой команды все мысли уже именно об этом матче", – сказал Фомин в комментарии Sport.ua.

Напомним, после феерического разгрома в первом поединке "горняки" неожиданно обошлись без голов в ответном матче, не сумев принести столь необходимые очки Украине в таблицу коэффициентов.

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