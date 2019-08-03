"Пошутить с Хацкевичем нельзя было", – экс-форвард Динамо рассказал о работе с наставником киевлян

Бывший нападающий киевского Динамо Алексей Хобленко, который сейчас выступает за Динамо из Бреста, вспомнил работу под руководством Александра Хацкевича.

Напомним, Хобленко, права на которого длительное время принадлежали киевскому Динамо, так и не сыграл ни одного матча за первую команду, выступая лишь за Динамо-2. Именно там он работал под руководством Александра Хацкевича.

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"Хацкевич – очень строгий. Хорошо работает с молодежью. Как тренер он мне нравится. Когда он играл с нами на тренировках, класс его, конечно, ощущался. Но пошутить с ним действительно нельзя было – сразу заводился.

Если проигрывали, то в раздевалке тоже серьезно доставалось. Но, честно говоря, я бы не хотел говорить на эту тему", – цитирует Хобленко Tribuna.

К слову, в текущем сезоне в активе 25-летнего Хобленко 3 гола за Динамо Брест. Ранее нападающий выступал за Черноморец и Лех

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