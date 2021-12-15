"Мы благодарим игрока за усилия и преданность, которые он проявил во время пребывания в нашем клубе, и искренне желаем ему профессионального и личного успеха", – говорится в сообщении пресс-службы Маритиму.

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За период своего пребывания в Маритиму Фаик Болкиах ни разу не появился на поле в составе основной команды. Хавбек известен, прежде всего, тем, что является одним из наследников султана Брунея Хассанала Балкиаха, состояние которого оценивается в 16 миллиардов долларов.

Напомним, что футбольную карьеру Фаик начинал в академии Саутгемптона, после чего некоторое время провел в молодежных командах Арсенала и Челси. Первый профессиональный контракт игрок получил от Лестера.

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