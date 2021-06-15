Манчестер Сити и Барселона могут организовать одну из самых громких сделок летнего окна.

Игроки "горожан" Бернарду Силва и Жоау Канселу согласились присоединиться к Барселоне, утверждает Mundo Deportivo.

Гвардиола дал совет Барселоне относительно тренера на следующий сезон

Контракты обоих португальцев рассчитаны до лета 2025, однако они не прочь попробовать свои силы на Камп Ноу. Трансферу может помочь их агент Жорже Мендеш, который поддерживает дружеские отношения с президентом Барсы Жоаном Лапортой. Также придется убеждать Серхи Роберто и Усмана Дембеле – именно этих игроков хочет забрать Хосеп Гвардиола в рамках громкого обмена.

Добавим, что в прошлом сезоне Канселу провел 43 матча, отличился 3 голами и 5 ассистами. Статистика Силвы – 45 матчей, 5 голов и 9 ассистов.

Лапорта – це суцільна імпровізація: Барса без чіткого плану підписує гравців Бартомеу, а вибір тренера зовсім не дивує