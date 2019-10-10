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Португалия усиливается перед матчем против Украины – Сантуш вызвал экс-игрока Барселоны

10:17 93 Читати українською
Португалия усиливается перед матчем против Украины – Сантуш вызвал экс-игрока Барселоны
Андре Гомеш и Криштиану Роналду / Фото ABC

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш был вынужден применить резервные силы.

 

Полузащитник Эвертона Андре Гомеш прибыл в расположение сборной Португалии, сообщает сайт местной федерации футбола.

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Вызов резервного игрока связан с травмой хавбека Бетиса Уильяма Карвалью. Врачи диагностировали у 27-летнего футболиста мышечный дискомфорт.

Андре Гомеш перебрался в Эвертон из Барселоны в 2018-м на правах аренды, а летом "ириски" выкупили игрока.

Напомним, сборная Украины встретится с португальцами в рамках отбора к Евро-2020. Матч состоится 14 октября, начало в 21:45.

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Теги
Евро-2020 Эвертон Эвертон Барселона Барселона Португалия Португалия Фернанду Сантуш Фернанду Сантуш Украина - Португалия Андре Гомеш Андре Гомеш Вильям Карвалью Вильям Карвалью
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