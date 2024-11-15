Молодежные сборные Португалии и Украины встречаются в товарищеском матче. Стартовые составы команд и ссылку на онлайн-трансляцию ищите в этой новости на "Футбол 24".

Матч Португалия U-21 – Украина U-21 состоится в пятницу, 15 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30. Это первый товарищеский матч молодежки "сине-желтых", впереди еще встреча с Италией.

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Где смотреть Португалия U-21 – Украина U-21? Игру в прямом эфире покажет YouTube-канал УАФ. Трансляцию можно смотреть прямо в этой новости – просто пролистайте страницу чуть ниже.

Стартовый состав сборной Украины: Ермаков – Гусев, Козик, Батагов, Роман – Мельиченко, Яцык – Велетень, Царенко, Брагару – Горбач.