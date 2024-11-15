Товарищеский матч

Португалия U-21 – Украина U-21 – 3:3

Голы: Родригеш, 17, Фернандеш, 38, Батагов, 44 (авт) – Батагов, 4 (п), 86, Хлань, 55 (п)

Сборная Украины U-21 объявила заявку на матчи против Италии и Португалии – ни одного игрока Шахтера

Встреча команд, которые уже понемногу начинают готовиться к финальной части Евро-2025. Ни Португалия, ни Украина не смогла пройти квалификацию без поражений. Однако пиренейцы свою группу выиграли, а "сине-желтые" из-за двух поражений в конце финишировали позади Англии.

Ныне начали очень смело и активно. Хозяева контролировали игру, а наши ребята опасно вылетали в контратаки. Одна из них уже на 4 минуте привела для пенальти – Царенко подставился под фол Эссугу. С 11 метров пошел бить Батагов, исполнив безупречно. Арсений, кстати, вообще без игровой практики – до сих пор даже не дебютировал за Трабзонспор.

Следом украинцы могли удваивать со штрафного, снова Яцык в центре внимания. Дальше же на авансцену вышли наши оборонцы. К сожалению, из-за ошибок. Старт дал голкипер, но Ермаков сумел спасти после того, как сам отдал пас сопернику. А когда партнеры забыли на дальней штанге Родригеша, Георгий ничего сделать не мог.

Когда счет стал равным, игра понемногу успокоилась. Можем только отметить момент Царенко, с чьим ударом справился голкипер. Впрочем, перед перерывом Португалия включилась во второй раз, к чему "сине-желтые" были не готовы. Есть претензии к Батагову, который сначала плохим пасом создал предпосылки для гола Фернандеша, а затем вообще самостоятельно отправил мяч в собственные ворота. Также не игнорируем провал левого фланга, где играл Виталий Роман.

На второй тайм игрок Руха уже не вышел. Вряд ли это санкции, потому что Унаи Мельгоса сделал сразу шесть замен. Одна из них сработала. Максим Хлань на 55 минуте заработал пенальти. Следует признать, очень-очень сомнительный. Но на игре VAR не работал, поэтому хавбек смог пробить с 11 метров, без проблем справившись с этой задачей.

Через 20 минут возник пожар у наших ворот. Тамаш отыграл Ермакова, но с очень острого угла не смог переправить мяч в сетку. Португалия точно будет жалеть за этим шансом, потому что на 86 минуте Батагов сравнял, забив после углового.

В компенсированное время Украина вообще могла вырвать победу усилиями Вьюнника. Богдан разобрался с несколькими оппонентами, но сил на акцентированный удар уже не осталось. Финальный свисток застал "сине-желтых" в атаке – ничья, которой Португалия будет не рада.