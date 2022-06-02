Лига наций имеет много противников, но дарит поединки наивысшего уровня. Испания против Португалии – и не в товарищеском формате, а с минимальной соревновательной интригой. Луис Энрике и Фернанду Сантуш выставили мощные склады, пусть даже Роналду остался в запасе.

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Качественный контроль Испании с великолепным Гави

Испания давно сохраняет высокий уровень футбола. В домашнем противостоянии с португальцами команда Энрике выглядела цельной, сбалансированной и стильной. Поставлена ​​комбинационная игра, дающая добротным футболистам преимущество над звездами первой величины. "Фурия Роха" не потерялась бы и на клубном уровне.

В первой половине встречи Испания сделала акцент на левом фланге, где действовала барселонская связка Альба-Гави. Именно юный хавбек завершил первую качественную атаку хозяев. Испанцы гораздо лучше контролировали мяч и заставляли соперника думать об обороне. Как только Португалия попыталась сыграть смелее, Фурия сразу выпрямила пружину через центр.

Гави протянул мяч и отпасовал на Сарабию, а прострел вингера замкнул Мората. Вскоре Гави еще раз прорвал оборону Португалии и вырезал опасный прострел, который замыкал Солер. Испанские центрхавы очень круто двигались и еще до перерыва посадили на желтые карточки Моутиньо и Бернарду. После перерыва Гави еще шикарно вывел на удар Мораты.

Португалии хватило класса для спасения

У Португалии не шла игра. Даже когда удавалось накрывать хозяев высоким прессингом, это не приводило к острым атакам. Перспективные позиции были у Андре Силвы и Леау, но подвела точность. В общем, форвард Милана постоянно пытался брать инициативу на себя, но постоянно терял мяч. После его ошибки Испания забила.

После перерыва гости заиграли более агрессивно. Канселу и Отавиу восстановили контроль над флангом (выиграли 70% дуэлей), на противоположной бровке Леау уже взял количеством. Возникли моменты у ворот Симона – голкиперу пришлось спасать команду, когда Рафаэль вывалился один на один. Какой бы разбитой ни была структура, но индивидуальный класс португальцев ощущался.

Затем появился Роналду, поэтому можно было ждать камбека от Португалии. Очень остро подал со штрафного Бруну (там на перехват успел вратарь), а затем Канселу прорвал фланг и выполнил идеальный прострел в штрафную – Орта сравнял счет. Португалия спасла ничью, хотя лучше отыграла, безусловно, Испания. Альба на последних секундах мог вырвать победу для хозяев, но не попал в пустые ворота.

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