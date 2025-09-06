Сборная Португалии в рамках отбора на ЧМ-2026 победила Армению (5:0). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Топовые сборные на сентябрьском сборе не оставляют надежд на сенсации. В Ереване армяне открывали квалификацию к ЧМ-2026, принимая Португалию – и ничего хорошего из этого не вышло. Первый свой удар в створ хозяева провели аж на 63-й минуте, после пятого пропущенного гола.

"Селесао" оформили разгром еще до перерыва. Счет был открыт на 10-й минуте, когда Канселу дважды качнул Тикнизяна и подал на линию вратарской. Фелиш замкнул головой – 0:1!

На 21-й минуте армянская публика стала свидетелем 941-го гола Роналду. Криштиану прибежал на линию вратарской, куда выполнял кросс Нету. Ударом в касание КР7 удвоил преимущество португальцев. 0:2!

На 32-й Криш мог оформить дубль, ворвавшись на правый край штрафной и нанеся мощный удар. Авагян парировал, но Фелиш подобрал мяч на левом углу вратарской. Жоау попытался сбросить на Невеша, однако ему не дали пробить – зато произошел отскок на Канселу. Фулбек "селесао" мощным выстрелом прошил голкипера. 0:3!

Через минуту после перерыва прилетел четвертый гол. Роналду таки забил свой 942-й мяч, подхватив отскок и вгатив с лету метров с 24-х – без шансов для Авагяна. 0:4 Еще через две минуты Криш замыкал навес с углового (немного неточно), а Фелиш при попытке подрезать прострел попал в штангу.

Этот угол гола Криштиану Роналду просто невероятен.



pic.twitter.com/8EDqVqc9DO - TC (@totalcristiano) 6 сентября, 2025

В конце концов, на 62-й минуте Фелиш добил подопечных Егише Меликяна (известного по работе в УПЛ). Жоау получил заброс от свежего Рамуша и неудачно обработал мяч в штрафной, но получилось именно так, как надо. Сфера отскочила и залетела в сетку, пронесясь между голкипером и защитниками.

Этот гол стал последним, хотя в последние полчаса "селесао" давали играть. Финальный свисток зафиксировал разгромную победу сборной Португалии. Шикарный старт квалификации.

