Португалия – Швейцария: анонс матча 1/2 финала Лиги наций

Сборная Португалии сыграет против национальной команды Швейцарии в рамках 1/2 финала Лиги наций УЕФА. Анонс и прогноз матча читайте на "Футбол 24".

Португалия – Швейцария

5 июня, 21:45. Порту, Драгау

Главный арбитр: Феликс Брых (Германия)

Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Португалия – Швейцария: предматчевая пресс-конференция Фернанду Сантуша

Сборная Португалии впервые после домашнего Евро-2004 получила возможность завоевать весомый трофей в родных стенах. В этом году пиренейская страна принимает "финал четырех" дебютного розыгрыша Лиги наций, а ребята Фернанду Сантуша после победного континентального форума-2016 хотят подтвердить свой топ-статус в Европе. С соперником португальцам повезло. Все же, Швейцария выглядит более желанным оппонентом, нежели команда Нидерландов во главе с ван Дейком, Депаем и целой бандой талантов Аякса либо английская сборная, где у Гарета Саутгейта есть своя россыпь одаренной молодежи.

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Кроме домашних трибун, у сборной Португалии еще один козырь. После непродолжительной паузы в национальную команду вернулся один из двух инопланетных игроков нынешнего времени – Криштиану Роналду. Он уже сыграл 2 матча в квалификации к Евро-2020, но поединок с швейцарцами будет первым для него в рамках Лиги наций. Новый турнир от УЕФА, однако, может стать хорошим подспорьем для Рона в улучшении шансов на личные призы по итогам года. Португальский форвард провел неодзначний сезон в Ювентусе (стал лишь 4-м в споре бомбардиров Серии А, отдал пальму первенства Месси в Лиге чемпионов и не принес туринцам долгожданный евротрофей), поэтому значительно ухудшил собственные шансы на "Золотой мяч". Но триумф в домашней Лиге наций может вернуть Роналду в круг претендентов на награду от France Football.

Зато ярко играли в сезоне 2018/19 другие португальцы. В частности, Руй Патрисиу, Невеш, Моутинью и Жота стали соавторами настоящего чуда вместе с Вулверхэмптоном в АПЛ, а Бернарду Силва был едва ли не первой скрипкой ансамбля Хосепа Гвардиолы в Манчестер Сити, завоевавшего сразу три трофея. Еще одно открытие сезона – Жоау Фелиш. За 19-летнего вингера Бенфики европейские топ-клубы уже готовы платить безумные суммы, а фанаты сборной ожидают его выхода в старте против швейцарцев. Правда, консерватор Сантуш, скорее всего, сделает ставку на проверенных бойцов, и в атаке место рядом с Роналду займут Бернарду и опытный Диего Соуза.

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Тем временем сборной Швейцарии не хватает стабильности, чтобы чувствовать себя уверенно перед "финалом четырех". Подопечные Владимира Петковича героически завоевали путевку в плей-офф Лиги наций, устроив невероятный камбэк в поединке с бельгийцами (5:2 после 0:2 по ходу матча). А вот в конце марта швейцарцы умудрились упустить победу над командой Дании в отборе на Евро, хотя до 84-й минуты вели со счетом 3:0. Талантов здесь тоже хватает, но назвать сборную Швейцарии закаленной большими сражениями язык не повернется.

Кадровая ситуация

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Ориентировочные составы команд

Португалия: Руй Патрисиу – Канселу, Пепе, Диаш, Геррейро – Карвалью, Пицци, Невеш – Бернарду Силва, Соуза, Роналду

Швейцария: Зоммер – Мбабу, Шер, Аканджи, Родригес – Гранит Джака, Закария – Фернандеш, Цубер, Шакири – Сеферович

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Португальская сборная является безусловным фаворитом противостояния. В пользу "команды избранных" и родные стены, и громкие имена в составе, и опыт. Действующие чемпионы Европы обязаны уверенно преодолевать швейцарский барьер, чтобы подтвердить собственные амбиции выиграть трофей Лиги наций. Швейцарцам же, очевидно, придется много терпеть, отдать немало сил и надеяться на улыбку фортуны в атакующей фазе. Похоже, только совпадение всех этих факторов может помочь гостям создать чудо на Драгау.

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