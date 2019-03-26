Португалия – Сербия – 1:1 – видео голов и обзор матча

Сборные Португалии и Сербии не смогли выявить сильнейшего в матче 2 тура отбора на Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча Португалия – Сербия.

Сборные Португалии и Сербии разошлись ничьей. Португальцы с первых минут пошли в атаку и сербы начали использовать контрнаступления и заработали пенальти, Патрисиу сбил Гачиновича. Тадич реализовал 11-метровый и Португалия большими силами пошла в атаку, однако на 30-й минуте получил повреждение лидер атак португальцев – Криштиану Роналду.

Счет удалось сравнять перед перерывом, Данилу прошел с центра поля в штрафную и пробил, мяч от перекладины залетел в ворота. Второй тайм напоминал матч Украины против Португалии, ведь сербы почти все время защищались. К тому же, в ворота Дмитровича можно было назначить сразу два пенальти, но Марчиняк этого не сделал и команды разошлись миром.