toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
ЛЮКСЕМБУРГ - УКРАИНА ЕВРО-2020 СБОРНАЯ УКРАИНЫ ПОРТУГАЛИЯ - СЕРБИЯ

Португалия – Сербия – 1:1 – видео голов и обзор матча

09:23 11 Читати українською
Португалия – Сербия – 1:1 – видео голов и обзор матча
Португалия – Сербия – 1:1 – видео голов и обзор матча

Сборные Португалии и Сербии не смогли выявить сильнейшего в матче 2 тура отбора на Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча Португалия – Сербия.

42’ Данилу Перейра
 
Душан Тадич 8’

Сборные Португалии и Сербии разошлись ничьей. Португальцы с первых минут пошли в атаку и сербы начали использовать контрнаступления и заработали пенальти, Патрисиу сбил Гачиновича. Тадич реализовал 11-метровый и Португалия большими силами пошла в атаку, однако на 30-й минуте получил повреждение лидер атак португальцев – Криштиану Роналду.

Счет удалось сравнять перед перерывом, Данилу прошел с центра поля в штрафную и пробил, мяч от перекладины залетел в ворота. Второй тайм напоминал матч Украины против Португалии, ведь сербы почти все время защищались. К тому же, в ворота Дмитровича можно было назначить сразу два пенальти, но Марчиняк этого не сделал и команды разошлись миром.

Теги
Евро-2020 Видеоновости Португалия Португалия Португалия - Сербия Сербия Сербия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
16
мин
Босния и Герцеговина
21:45
Греция
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук