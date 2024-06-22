Сборные Турции и Португалии стартовали на Евро-2024 с непростых побед, поэтому встреча в Дортмунде получила характер битвы за плей-офф. В составе пиренейцев была проведена всего одна перестановка, которая привела к изменению базовой схемы – латераль Далот сел в запас, Палинья вышел в опорной зоне, а Роберто Мартинес перестроился с 3-4-3 на 4-3-3.

Винченцо Монтелла тоже провел замены, но они выглядели странно. Фулбек Мюлдур, который забивал в предыдущей встрече, уступил место Челику из Ромы, а суперзвезды – вингеры Гюлер (Реал) и Йилдиз (Ювентус) – остались в запасе. Появление Актюркоглу на фланге атаки еще можно понять, но выход Акгюна точно никто не ожидал. Кроме того, в воротах вместо Гюнока появился представитель МЮ – Баиндир.

Тем не менее, атаки и контратаки Турции в первом тайме выглядели достаточно перспективно, но команде не хватало качества в завершающей фазе. Кроме того, хуже насыщались зоны подбора, хотя раньше это не было характерным для "лунных звезд". Вертикальная игра тоже не конвертировалась в опасность – в первые 20 минут вспоминается только эпизод, когда Актюркоглу мог убегать один на один, а Пепе выбил мяч в подкате.

Португалия на этом отрезке тоже ничего интересного не создавала. В целом, подопечные Роберто Мартинеса выглядели мобильнее, а также оказывали очень качественный прессинг. В атакующих действиях несколько разочаровывало тяготение "селесао" к атакам с кроссами – атаке не хватало вариативности. Все сводилось к подачам и прострелам.

Тем не менее, именно этот подход принес успех на 22-й минуте. Леау запустил Мендеша левым флангом, а тот мощно прострелил в направлении на Роналду. Акайдин подставил ногу и не дал Кришу сыграть на замыкании, однако в штрафной расположился еще и Бернарду Силва – и именно к нему мяч отскочил. Лидер Манчестер Сити сразу же пробил в ближний угол. 1:0!

А еще через шесть минут случился очередной автогол на Евро-2024. На этот раз речь шла не о каком-то досадном отскоке, а о настоящем и очень смешном курьезе. Режиссеры его не ожидали, поэтому пришлось смотреть повтор – а там Акайдин просто покатил мяч мимо голкипера. 0:2.

Способность Турции отыграться с таким футболом и против такой Португалии вызвала огромные сомнения. Тем не менее, "лунные звезды" попытались вернуться. В последней трети первого тайма они активно лезли вперед, даже создав момент – причем уже через три минуты после автогола. Актюркоглу пронесся мимо двух защитников и стрелял с левого края штрафной, однако Кошта парировал в шпагате.

Чего-то более интересного до перерыва болельщики не увидели. Винченцо Монтелла попытался усилить атаку, выпустив форварда Языджи вместо "десятки" Кьокчу, а Роберто Мартинес в раздевалке выпустил Педру Нету и Рубена Невеша. В запас сели Леау и Палинья.

Перестановки отнюдь не помогли туркам. Португалия значительно мощнее начала во втором тайме. Уже на 48-й минуте Бруну Фернандеш мог выходить один на один (Чалханоглу спас в подкате), а на 56-й в битве поставили точку. Роналду получил разрезную передачу и вместе с Бруну выскочил 2-в-1 против голкипера – все ожидали дебютный гол Криша на Евро-2024, однако капитан неожиданно отдал пас под удар в пустые! 0:3.

Только после этого Винченцо Монтелла выпустил Гюлера и Йилдиза, однако войти в игру звездам не удалось. Моментов практически не возникало. Роналду же еще несколько раз проявил нетипичную щедрость, но до голевых моментов дело не дошло – в конце концов, финальный свисток зафиксировал разгромную победу "селесао" со счетом.

Таким образом, Португалия набрала шесть очков и стала недосягаемой для грузин и чехов – у них по одному зачетному баллу. Сборная Турции с тремя пунктами держится второй.