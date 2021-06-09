Португалия завершала сбор перед Евро матчем на Жозе Альваладе против сборной Израиля. Фернанду Сантуш провёл масштабную ротацию – после ничьи с Испанией он выставил второго голкипера (в ворота стал Руй Силва), из старой четвёрки в обороне остался только Пепе, а полузащита был заменена полностью. Жота и Роналду попали в стартовый состав, а в помощь им отправился Бернарду Силва. В Израиле в основе выделялся Манор Соломон, а в запасе у гостей сидел Абу Ханна – уже экс-защитник Зари

Первый тайм прошел примерно так, как и ожидали болельщики. "Селесао" сразу же захватили контроль над мячом, Роналду всё так же старался бить с любых дистанций, но в целом команды старались не поднимать темп – никто не хотел травм перед Евро и отпуском. Впрочем, даже на средних скоростях хозяева создавали достаточно моментов – Жота в штрафной упустил несколько возможностей открыть счёт, удар Фернандеша при выходе один на один парировал голкипер, а Роналду пробил в него же метров с десяти после заброса от Бруну.

Особенно выделялся Канселу, который ещё до 20-й минуты исполнил две передачи под удар. В конце концов, его активность и принесла успех "селесао": Жоау на 42-й открылся под передачу на ход и прострелил в центр штрафной на Фернандеша, а Бруну сразу пробил в дальний нижний угол – 1:0! Ещё через две минуты прилетел второй гол: Жота разогнал контрвыпад, завершив его передачей на левый край штрафной под удар Роналду – Криш же вторым касанием прошил Марсиано. 2:0! Это был его 104-й гол за сборную.

В раздевалке оба тренера провели по замене. У португальцев вместо Жоты вышел Андре Силва, а израильтяне усилили оборону Абу Ханной. Это решение отнюдь не помогло гостям: "селесао" продолжили доминировать, даже не поднимая скоростей, а моменты не заставили себя долго ждать. Лучшие возможности оформить разгром имели Бернарду Силва и Андре Силва – первый выходил один на один на 60-й минуте, а второй на 70-й мощно стрелял с линии штрафной. В обоих случаях спас Марсиано. К 80-й минуте хозяева вели по ударам со счётом 19:2.

Правда, у Израиля был шанс возродить интригу. В одной из атак Соломон сместился с фланга в центр, выкатив передачу под выстрел одинокому Захави, однако тот завозился с мячом, пробив в защитника. В другом эпизоде ​​Захави нанёс удар метров с 20-ти в дальний угол, но мяч пролетел рядом со штангой. Кроме того, в конце встречи у гостей прошёл неплохой прострел на линию вратарской, однако Захави не смог его нормально замкнуть.

Подопечные Фернанду Сантуша в принципе давали сопернику играть. В последние 20 минут они вообще расслабились, хотя на поле вышли свежие Моутинью, Санчеш и Гонсалвеш. Израиль, однако, не смог воспользоваться этой ситуацией, за что и поплатился: на 86-й минуте Канселу вошёл на правый край штрафной, качнул Абу Ханну и обводным ударом поразил дальний угол – 3:0!

Перед финальным свистком Бруну Фернандеш ещё и четвёртый гол провёл, попав в левую девятку метров с 20-ти. 4:0! Португалия едет на Евро в хорошем настроении.