Контрольный матч

Португалия – Ирландия – 3:0

Голы: Фелиш, 18, Роналду, 50, 60

В матче, который служил генеральной репетицией к Евро-2024, сборной Португалии наконец-то удалось сыграть "на ноль" после четырёх пропущенных мячей от Финляндии и Хорватии. Сделать это было несложно, ведь сборная Ирландии действовала по схеме 4-5-1 и практически не помышляла об атаках.

"Англия тоже проиграла Исландии": тренер сборной Португалии объяснил поражение от Хорватии

Но даже по такой игре португальская пресса нашла возможность покритиковать команду Роберто Мартинеса. По ходу встречи портал Mais Futebol отмечал, что "селесау" действовали в невысоком темпе и испытывали сложности с прохождением плотной обороны. "Сложилось впечатление, что после гола Жоау Фелиша команда расслабилась", – отмечал в текстовом онлайне журналист издания. Сам Фелиш открыл счёт на 18-й минуте после розыгрыша углового – ему позволили сделать целых три касания в чужой штрафной!

После перерыва критика в адрес сборной Португалии поутихла - команда заиграла как положено, а Криштиану Роналду записал на свой счёт дубль. Сначала форвард Аль-Насра забил индивидуальный мяч, вколотив мяч в дальнюю девятку с правого края штрафной площади, а затем замкнул прострел Диогу Жоты с левого фланга.

Напомним, что в групповом этапе Евро-2024 соперниками команды Криштиану Роналду станут Чехия, Турция и Грузия.

Мать Роналду прошла сквозь лютый ад – лучший бомбардир Лиги чемпионов родился лишь чудом