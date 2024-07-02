Никто не верил, что сборная Словении сможет устоять под давлением Португалии. Конечно, балканцы на групповом этапе расписали ничьи с Англией, Данией и Сербией, однако в 1/8 финала Евро ничьих не бывает. Да и фактор Роналду не следовало списывать – Криш остается единственным футболистом, которому удалось отгрузить в ворота Облака три хет-трика.

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КР7 очень хотел отличиться еще раз. Криштиану отобрал у своих партнеров аж 4 штрафных удара. Один выстрел Криштиану прошел над правой девяткой, другой парировал Облак (португалец прошил стойку), а еще две попытки прошли по воробьям.

Капитан мог отличиться и с игры. В первом тайме он дважды был близок к замыканию кроссов, однако мяч предательски пролетал над макитрой. На последних же минутах Роналду врывался на левый край штрафной и пробивал в дальний угол – Облак выручил Словению.

Кроме этих эпизодов, в актив "селесау" можно занести разве что лонгшот Палиньи перед перерывом (сфера прошла в сантиметрах от левой стойки). И все. В течение игры у португальцев возникали большие проблемы с продвижением мяча в позиционном наступлении. Реально выделялся только Леау, который усадил двух защитников на желтые карточки.

На отдельных отрезках пиренейцы вообще останавливались. Подопечные Матьяжа Кека слишком хорошо оборонялись – но у них были и контратаки. Несколько раз балканцы прямо таки напугали своих именитых соперников.

В частности, на 39-й минуте Шпорар сбросил мяч на правый фланг, а сам побежал открываться в штрафную под прострел. От замыкания в последний момент спас Мендеш – Нуну обнимали, словно после забитого гола.

Контратаку на 43-й минуте Шешко завершил плотным лонгшотом в руки Кошти. Гораздо опаснее форвард РБ Лейпцига сыграл на 62-й минуте, когда Пепе пропустил лонгбол себе за спину. Беньямин убегал лицом к лицу – впрочем, почувствовав Пепе за плечами, словенец запаниковал. Удар с левой сорвался с ноги.

В конце концов, свисток Даниэля Орсато отправил команды в овертайм, что было заслуженно. Сборная Словении уверенно сдержала Португалию. Она в четвертый раз подряд на этом Евро не проиграла в основное время.

Старт первого экстра-тайма мог шокировать "селесао". Канселу на своей половине ошибся на приеме, чем воспользовался свежий Вербич. Экс-киевлянин отобрал мяч и пробил из-за пределов штрафной – рикошетом от защитника сфера пролетела мимо дальней штанги!

После этого экстра-тайм свалился к скучному перекату без обострений. Тем более прикрыл для словенцев стал пенальти, который перед мини-перерывом заработал Жота. Диогу ворвался в штрафную и упал после столкновения с Дркушичем. Роналду тут же подошел к "отметке".

Криштиану забил 7 из 7 предыдущих 11-метровых. Капитан разогнался и смачно пробил в правый от себя угол – и не забил! Облак фантастическим сейвом перевел мяч в стойку. В итоге, на последнюю 15-минутку команды отправились при счете 0:0. Матьяж Кек настолько поверил в себя, что решил выпустить ветерана Иличича.

Однако в начале второго экстра-тайма забивать могла Португалия. После подачи со штрафного Палинья перепрыгнул всех и головой направил мяч в дальнюю девятку. Облак спас Словению!

Впрочем, на протяжении большей части этого отрезка симпатичнее играли именно балканцы. Они смело контратаковали, регулярно убегая на пространство. В одном из выпадов Вербич заработал опасный стандарт, но Иличич запорол его ударом в стенку. Ключевой же момент встречи случился на 115-й минуте.

Шешко наконец-то вырвался в чистый выход один на один с Коштой. Беньямина никто не мог догнать, а тот пробил низом, с подкруткой в дальний нижний. Теперь уже голкипер "селесао" стал героем, выставив ногу и парировав. В конце концов, свисток арбитра отправил команды в серии пенальти. Словения выдержала.

Начинали "лотерею" легенды. Иличич пробил в стиле Роналду, а Диогу Кошта – в стиле Облака. Далее подошел Криштиану и на этот раз не оставил шансов голкиперу и извинился перед фанатами за то, что не завершил все досрочно. Героем таки стал голкипер Порту. Кошта взял еще и удары Балковеца и экс-динамовца Вербича, а его партнеры (Фернандеш и Бернарду) не промахнулись. Португалия в четвертьфинале Евро-2024.