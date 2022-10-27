Искусственный интеллект сообщил что, сборная Аргентины выиграет чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Суперкомпьютер предсказал, что Лионель Месси и Криштиану Роналду сойдутся в финале ЧМ-2022. Ожидается, что сборная Аргентины обыграет Португалию в серии пенальти. Об этом информирует FourFourTwo.

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Результаты исследования, проведенного BCA Research, были опубликованы в специальном отчете "Самый важный из всех неважных прогнозов, 2-е издание: Чемпионат мира по футболу 2022 года".

Само исследование проводилось на основе математических обоснований. Были сгенерированы расчеты 192 матчей групповых стадий и 64 игр плей-офф на четырех предыдущих чемпионатах мира. Помимо этого BCA Research учитывали показатели игроков в футбольном симуляторе FIFA от EA Sports.

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