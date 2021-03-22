Нападающий итальянского Милана Рафаэль Леау не поможет сборной Португалии U-21 на основной стадии чемпионата Европы в этом году.

Форвард "россонери" пропустит групповой этап Евро-2021 среди молодежных сборных, сообщает Proxima Jornada.

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Леау получил повреждение в матче 28-го тура Серии А против Фиорентины (3:2). Мышечная травма не позволила ему улететь в лагерь сборной Португалии U-21. Команда Руя Жорже начала подготовку к поединкам против сверстников из Хорватии, Англии и Швейцарии в группе D чемпионата Европы. Эти матчи состоятся 25-31 апреля в Словении. В свою очередь плей-офф Евро-2021 сыграют в мае-июне.

К слову, в нынешнем сезоне Рафаэль Леау провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал 5 результативных передач.

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