Португалия понесла потерю перед матчем отбора Евро-2020 против сборной Украины

Сборная Португалии столкнулась с кадровыми проблемами за несколько дней до матчей евроотбора против Люксембурга (11 октября) и Украины (14 октября).

Лагерь команды Фернанду Сантуша покинул полузащитник Рафа Силва, информирует официальный сайт федерации футбола Португалии.

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Вчера представитель Бенфики прошел медицинское обследование, которое подтвердило, что он не сможет помочь своей сборной в ближайших матчах. Силва уже вернулся в расположение своего клуба, где начнет восстановление от полученного повреждения.

Напомним, что Португалия является главным конкурентом Украины в борьбе за лидерство в группе В отбора на Евро-2020. В активе действующих чемпионов Европы 8 очков после четырех матчей, у команды Шевченко – 13 пунктов после пяти игр.

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