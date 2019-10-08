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Португалия понесла потерю перед матчем отбора Евро-2020 против сборной Украины

10:38 316 Читати українською
Португалия понесла потерю перед матчем отбора Евро-2020 против сборной Украины
Фернанду Сантуш и Криштиану Роналду / Сайт ФФП

Сборная Португалии столкнулась с кадровыми проблемами за несколько дней до матчей евроотбора против Люксембурга (11 октября) и Украины (14 октября).

 

Лагерь команды Фернанду Сантуша покинул полузащитник Рафа Силва, информирует официальный сайт федерации футбола Португалии.

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Вчера представитель Бенфики прошел медицинское обследование, которое подтвердило, что он не сможет помочь своей сборной в ближайших матчах. Силва уже вернулся в расположение своего клуба, где начнет восстановление от полученного повреждения.

Напомним, что Португалия является главным конкурентом Украины в борьбе за лидерство в группе В отбора на Евро-2020. В активе действующих чемпионов Европы 8 очков после четырех матчей, у команды Шевченко – 13 пунктов после пяти игр.

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Евро-2020 Рафа Силва Рафа Силва Украина - Португалия Португалия - Люксембург
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