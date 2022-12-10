Фернанду Сантуш проводит последние дни в статусе главного тренера Португалии. Все идет к тому, что команда получит нового наставника.

Проигранный Марокко матч 1/4 финала чемпионата мира-2022 (0:1), похоже, стал последним поединком Фернанду Сантуша в должности наставника "селесао". Ожидается, что в ближайшие дни 68-летний тренер будет отправлен в отставку. Об этом сообщил Фабрицио Романо в Twitter.

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Контракт Сантуша рассчитан до лета 2024-го, но, вероятнее всего, в отборе на Евро-2024 Португалия будет выступать уже с новым тренером.

Фернанду довольно долго возглавлял национальную сборную – тренер был назначен в сентябре 2014 года и привел Португалию к победе на чемпионате Европы-2016 и Лиге наций 2018/19. А вот на Мундиалях больших успехов Сантушу добиться не удалось – всего 1/8 финала ЧМ-2018 (вылет от Уругвая) и четвертьфинал-2022.

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