Еще один наставник национальной сборной стал жертвой Мундиаля в Катаре.

Фернанду Сантуш покинул пост главного тренера сборной Португалии, сообщает пресс-служба местной федерации футбола.

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Контракт 68-летнего специалиста был рассчитан до 2024 года, но вылет Роналду и Ко в 1/4 финала ЧМ-2022 от Марокко (0:1) определил судьбу наставника.

Напомним, Сантуш возглавлял португальскую команду с сентября 2014 года (109 матчей, 67 побед, 19 поражений и 23 ничьих). Под его руководством она выиграла Евро-2016 и Лигу наций-2019.

Среди кандидатов на вакантную должность называют Жозе Моуринью, тренера молодежки Руя Жорже, экс-тренера Шахтера Паулу Фонсеку, Жорже Жезуша, Паулу Бенту и Карлуша Кейруша.

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