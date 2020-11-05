Действующий чемпион Европы попытается не пропустить сборную Франции на первую строчку группы А3.

Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш определился со списком футболистов, которые будут защищать честь страны на сборах в ноябре.

"Роналду – невежда": экс-игрок Ювентуса уничтожил португальца за пренебрежительное отношение к партнерам и Италии

В команду вернется форвард Ювентуса Криштиану Роналду, который был вынужден досрочно покинуть лагерь португальцев во время предыдущего сбора, ведь у 35-летнего игрока диагностировали коронавирус.

Португалия дома сыграет с Францией 14 ноября, а 17-го – на выезде против Хорватии. Также Португалия 11 ноября встретится с Андоррой в товарищеском матче.

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