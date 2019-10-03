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Португалия намерена обыграть Украину и Люксембург, – Сантуш

21:16 79 Читати українською
Португалия намерена обыграть Украину и Люксембург, – Сантуш
Фернанду Сантуш / fpf.pt

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился ожиданиями от матчей квалификции к Евро-2020 против Украины и Люксембурга.

 

"Впереди у нас два сложных матча. Если забыть о фамилиях футболистов, то Люксембург показывает качественный футбол. Им нужно уделить внимание. Что касается Украины, то все признают, что у них сильная команда, но наша цель – выиграть оба матча.

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Нужно выходить на Евро-2020 – это ключевая задача. Уверен, Португалия к этому готова. Даже две победы ничего нам не гарантируют, но в этом случае мы сделаем важный шаг в выхода на Евро", – цитирует Сантуша официальный сайт Португальской федерации футбола.

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Напомним, сборная Португалии встретится 11 октября со сборной Люксембурга, а 14-го числа – против Украины. Добавим, что "желто-синие" занимают первое место в группе B, имея в активе 13 очков, Португалия – вторая с 8 пунктами.

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Украина - Португалия Португалия Португалия Украина Украина Люксембург Люксембург Фернанду Сантуш Фернанду Сантуш Евро-2020
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