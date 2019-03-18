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Португалия начала подготовку к матчу с Украиной – Роналду не прибыл на первую тренировку

20:54 63 Читати українською
Португалия начала подготовку к матчу с Украиной – Роналду не прибыл на первую тренировку
Хавбек Вулверхэмптона Жоау Моутинью старательно готовится к встрече с Зинченко / Фото maisfutebol

Сборная Португалии наращивает силы перед борьбой за путевку на Евро-2020.

 

Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш собрал своих подопечных на первую тренировку в рамках подготовки к матчу против сборной Украины, сообщает maisfutebol.

Сборная Украины собралась в Киеве перед матчем с Португалией

В тренировке не участвовал форвард Ювентуса Криштиану Роналду, который еще просто не прибыл в расположение сборной Португалии. Отмечается, что главная звезда команды присоединится к партнерам уже завтра.

Кроме КриРо, отсутствовали еще 9 игроков, которые играли за свои клубы во время уикенда.

Напомним, первый поединок в рамках отбора на Евро-2020 Португалия – Украина состоится 22 марта, начало в 21:45.

Пока Роналду готовился забивать Украине, фанаты сдавали билеты, или Португалия ждет камбэк "лучшего игрока мира"

Теги
Евро-2020 Португалия - Украина Португалия Португалия Криштиану Роналду Криштиану Роналду Фернанду Сантуш Фернанду Сантуш
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