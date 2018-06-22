Португалия – Марокко: прогноз на матч ЧМ-2018

Португалия и Марокко встретятся 20 июня в Москве на Лужниках в рамках 2 тура группового этапа ЧМ-2018. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Португалия – Марокко состоится 20 июня на стадионе Лужники. Начало игры – 15:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Португалия – Марокко: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018

Португалия – Марокко, прогноз букмекеров на матч ЧМ-2018

Специалисты авторитетной конторы William Hill считают фаворитом матча сборную Португалии. Коэффициент на победу Криштиану Роналду и Ко составляет 1.61. Потенциальный триумф Марокко оценивается баллом 5.80, а ничья – 3.70.

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Bwin также больше верит в победу португальцев. На триумф пиренейцев дают 1.62, а вот победу Марокко оценивают коэффициентом 6.00. На ничейный итог игры ставят 3.75.

Bet365 оценивает триумф Португалии в коэффициент 1.66. Ничья – 3.80. А вот Марокко вновь почти не имеет шансов – 6.00.

Напомним, в 1 туре группового этапа ЧМ-2018 Португалия сыграла в результативную ничью с Испанией, а сборная Марокко неожиданно проиграла Ирану.