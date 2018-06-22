ЧМ-2018: Португалия – Марокко: "отскок" португальцев, посредственная форма Криштиану и ужасная игра на стандартах

Матч второго тура группы В чемпионата мира-2018 между сборными Португалии и Марокко завершился минимальной победой португальцев. Сборная Марокко потеряла шансы на выход в 1/8 финала.

Матч Португалия – Марокко имеет важное значение в турнирной борьбе в группе В. В случае победы португальцы сделает весомую заявку на 1/8 финала, набрав 4 очка, в то время как марокканцы потеряют всякие шансы за выход из группы. Понимая это, обе команды провели очень активный первый тайм.

Португалия – Марокко – 1:0 – видео гола и обзор матча

Марокко начал уже с первых минут, держа мяч на чужой половине поля. Амрабат даже сделал неточный навес в штрафную, однако первая же атака португальцев привела к голу: Бернардо Силва после прострела заработал угловой, после подачи с которого Криштиану Роналду головой переправил мяч в ворота. 1:0 уже на четвертой минуте – явно не тот старт, на который рассчитывали марокканцы.

Португалия – Марокко: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 – как это было

Подопечные Эрве Ренара очень быстро пришли в себя и создали несколько опасных моментов. Большинство из них возникало после удачной игры Амрабата, Бусуффы и Беланда на флангах. Марокканцы выровняли процент владения мячем мячом и шесть раз пробили по воротам, однако реально близки к голу они были на 12-й минуте, когда Мехди Бенатья замкнул подачу с углового ударом головой в нижний угол – Руи Патрисиу забрал мяч. За такую растрату шансов португальцы едва не наказали на 38-й минуте, однако удар Гонсалу Гедеша с метра парировал голкипер Мунир. Впрочем, на последних секундах все тот же Бенатья едва не замкнул скидку с углового в ближний угол – ему не хватило нескольких сантиметров

Мануэль да Кошта пробивает по воротам сборной Португалии после подачи со стандарта

Во втором тайме сборная Марокко выглядела гораздо перспективнее. У португальцев было только два реально острых момента – на 48-й минуте Фонте замкнул подачу с углового ударом мимо ворот, а через три минуты классную комбинацию со скидкой под удар с линии штрафной Криштиану Роналду завершил ударом выше ворот. Подобных моментов у марокканцев было на порядок больше – что и неудивительно. Терять африканцам уже было нечего.

На 50-60-х минутах Марокко было близким к голу. На 55-й Амрабат расшатал защитника на правом фланге и отдал чуть назад под удар Беланда, а тот с ходу пробил под перекладину – Патрисиу в фантастическом прыжке забрал мяч! Через две минуты все тот же миниатюрный Беланда замкнул подачу со штрафного ударом головой в нижний угол, однако Патрисиу каким-то чудом парировал удар. На 60-й ударом головой метров с 10-ти пробил в створ Бенатья – опять без гола. Кроме того, марокканцы как минимум дважды падали в штрафной Португалии, однако арбитр пенальти не ставил.

Борьба Мбарака Буссуфа и Гонсалу Гедеша

Португальцы играли очень спокойно, будто им много от этого матча не требуется. Они пытались ловить марокканцев на контратаках, одна из которых завершилась фолом на линии штрафной. Казалось, Криштиану закроет матч, однако он пробил совершенно бездарно – в стенку. Последнее же слово в игре осталось за Марокко – на 90-й Зиеш ворвался с фланга в штрафную, обыграл защитника и пробил с нескольких метров, однако его удар заблокировали. А через три минуты Бенатья после стандарта пробил из района 11-метровой отметки – выше ворот!

В конце концов, Португалия выстояла, получив добыв победу и набрав 4 очка. Марокко же остается с нулем, что означает завершение борьбы за выход в плей-офф ЧМ-2018.

Счёт матча – не по игре

За сборную Марокко очень обидно, ведь её футболисты провели действительно прекрасный матч. Они нанесли 16 ударов по воротам, из которых 10 были проведены из пределов штрафной. Четыре удара прошли в створ, что для игры скромных африканцев против чемпионов Европы является очень серьёзным показателем. Кроме того, сборная Марокко больше контролировала мяч и сделала вдвое больше успешных обыгрышей один в один – 18 (из 30) против 9 (из 16) у Португалии.

Хаким Зиеш обыграл Рафаэля Геррейро

Марокканцы реально владели инициативой и почти не дали португальцам что-либо создать у своих ворот. Только при подачах соперника со стандартов "атласские львы" иногда были неосторожны – и как же обидно, что первая же ошибка в игре привела к голу Роналду, которого больше в матче не было заметно. Класс снова побил порядок.

Роналду не впечатлил, но без него было бы еще хуже

После гениального матча против сборной Испании, когда Криштиану Роналду отметился хет-триком и побил несколько рекордов чемпионата мира, лидер сборной Португалии провел очень посредственный матч. Роналду много ошибался при комбинационной игре – лишь 71% его передач оказались точными. Он не сделал ни одного отбора или перехвата, а главное – никого не обыграл один в один. Кроме того, из шести его ударов только один был в створ – даже со штрафных Роналду не мог перебросить стенку. По оценкам статистического портала Whoscored, Криштиану не вошёл даже в топ-3 футболистов сборной Португалии, которые вышли на поле.

Криштиану Роналду провел не лучший матч

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Тем не менее, на счету Роналду – 50% точных ударов сборной в створ и 60% ударов в целом. У того же Гедеша – один удар (точный), у Бруну Фернандеша – два (неточные), в Герреро – один (заблокирован). Кроме того, Роналду неплохо играл позиционно и не гнушался возвращаться в оборону. И самое главное – Криштиану забил гол, который стал победным.

У португальцев огромные проблемы при стандартах

Сборная Портуаглии просто ужасно оборонялась при стандартах. Нет, не ужасно – катастрофически. Только в первом тайме после подач с углового Мехди Бенатья мог дважды забивать с метра, а еще два раза он мог забить после стандартов во втором. В целом же, у чужих ворот сборная Марокко имела как минимум шесть голевых моментов после подач со стандартов – причем самый острый из них принадлежал миниатюрному Беланда, который выиграл позиционную борьбу и пробил головой в нижний угол.

Мехди Бенатья пробивает с нескольких метров после подачи со стандарта на последних минутах

Подобные проблемы сборной Португалии носят системный характер. В матче против Испании второй мяч Диего Косты пришел после банального розыгрыша штрафного – Иньеста подал, а Бускетс сбросил под удар на форварда, против которого никто не играл. Да и первый мяч Диего пришел после дальнего заброса.

Марокко простило сборную Португалии, хотя при том уровне фарта, который сегодня имели защитники чемпионов Европы, "атласские львы" разгромили бы фаворитов с неприличным счетом. В 1/8 финала португальцам такую игру уж точно не простят.

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ЧМ-2018, группа В, 2-й тур

Португалия – Марокко – 1:0

Гол: Роналду, 4