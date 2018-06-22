Португалия – Марокко: анонс матча ЧМ-2018

"Футбол 24" представляет анонс матча второго тура группы B на ЧМ-2018.

Португалия – Марокко

20 июня, 15:00, Москва, "Лужники"

Главный арбитр: Марк Гейгер (США)

Телетрансляция на канале "Интер", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Португальцы в первом туре группового турнира провели очень яркий матч против Испании (3:3), который, пожалуй на данном этапе можно признать лучшим на турнире. У подопечных Фернанду Сантуша в активе один пункт, и чемпионам Европы для приближения к плей-офф крайне необходимо побеждать Марокко.

Португалия – Марокко: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018

Марокканцы в начале ЧМ-2018 потерпели досадное поражение от сборной Ирана (0:1), и в случае второго поражения подряд подопечные Эрве Ренара могут стать первой сборной, которая досрочно распрощается с любыми надеждами на продолжение борьбы в турнире.

Продолжит ли Роналду голевую феерию?

Лучший футболист планеты Криштиану Роналду провел против Испании фантастический матч, отметившись хет-триком. Капитан сборной Португалии сейчас является лучшим бомбардиром турнира, и он вполне может увеличить свой бомбардирский задел в матче против марокканцев. Африканская сборная пропускает относительно немного, но подопечные Ренара уже довольно давно не играли против топ-соперников.

Криштиану Роналду стал героем матча против Испании

Бенатия vs Роналду 2.0

Медхи Бенатия в этом сезоне уже играл против Роналду в составе Ювентуса, когда "старая синьора" противостояла Реала в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Бенатия сыграл во втором поединке на Сантьяго Бернабеу, проведя довольно приличную игру, однако все перечеркнул противоречивый момент с его фолом в своей вратарской на последних секундах матча, после которого Криштиану Роналду и забил спасительный для Реала мяч.

Сборная и клуб – это разные вещи, и если в Ювентусе Бенатия – просто игрок основной обоймы, то в национальной команде Марокко на него рассчитывают, как на лидера защиты, и именно Медхи должен остановить Роналду.

Главная задача Медхи Бенатия – остановить Криштиану Роналду

ЧМ-2018 Португалия – Испания: Роналду творит рекорды из ничего, и вопросы к судье Рокки

Встреча одноклубников

Интересно, что Роналду вполне может встретиться на поле со своим одноклубником. 19-летний левый защитник сборной Марокко Ашраф Хакими лучше других знает Роналду и манеру его игры, ведь как и португалец, выступает за мадридский Реал. Играет Ашраф не очень часто, но понятно, что лишь бы кого в Реал не приглашают. Очень интересно будет посмотреть на то, сможет юный защитник помочь своей сборной остановить "португальскую машину".

Португалии следует воспринимать марокканцев всерьез

Тот факт, что сборная Марокко уступила Ирану в первом туре, может ввести португальцев в заблуждение. Подопечные Эрве Ренара в первом матче на турнире проиграли лишь благодаря автоголу центрального нападающего Азиза Бухаддуза, а по игре превосходили сборную Ирана почти во всех компонентах. Марокканцы умеют атаковать, а больше других Пепе и Компании следует остерегаться Беланда, Зиеша и Харита.

Амин Харит и Юнес Беланда

Марокко – Иран: как это было

История взаимоотношений

Португалия и Марокко встречались лишь однажды в истории. 11 июня 1986 года на ЧМ в Мексике африканская команда победила со счетом 3:1.

Кадровая ситуация перед игрой

Португальцы подходят к матчу второго тура ЧМ-2018 в сильнейшем составе, а вот Марокко не сможет рассчитывать на Нордина Амрабата, который получил сотрясение мозга в матче против Ирана. Отмечается, что Нордин провел ночь в больнице, после чего вернулся на базу команды, однако игрок не сможет играть из-за повреждения еще около недели. Так что вполне вероятно, что Амрабат пропустит и матч заключительного тура группового турнира против Испании.

Слова

Андре Силва, нападающий сборной Португалии:

Играть на Чемпионате мира – это мечта. Эмоции просто замечательные! Чемпионат мира – это тот турнир, на котором все хотели бы оказаться

Ориентировочные составы

Португалия: Патрисиу – Соареш, Пепе, Фонте, Геррейро – Уильям Карвалью, Жоау Моутинью, Жоау Мариу, Бернарду Силва – Андре Силва, Криштиану Роналду

Марокко: Мунир – С. Амрабат, Саисс, Бенатия, Хакими – Эль Ахмади, Буссуфа – Беланда, Харит, Зиеш – Эль Кааби

Прогноз Футбол 24 – 3:1

Артур Киселевский, Футбол 24