Португалия – Люксембург: стартовые составы на матч отбора Евро-2020 в группе Украина – Роналду против динамовца

Португалия принимает Люксембург на стадионе Жозе Алваладе в Лиссабоне. Составы и ссылку на онлайн-трансляцию матча отбора Евро-2020 смотрите на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Португалия – Люксембург, стартует в 21:45. Лидером в группе B является сборная Украины, которая набрала 13 очков из 15 возможных и играет параллельно в Харькове против Литвы. Португальцы отстают на 5 баллов, но и имеют игру в запасе. Люксембург должен только побеждать для сохранения теоретических шансов, ведь в его активе 4 пункта и четвертое место. Это 7-й соревновательный день нашего квинтета. Отметим, что за всю историю противостояния Португалия выиграла 13 дуэлей и только раз проиграла отчетному сопернику – еще 58 лет назад в матче отбора ЧМ-1962.

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Отметим, что в стартовом составе гостей выходит форвард Динамо Жерсон Родригес.

Португалия: Руй Патрисиу – Геррейру, Рубен Диаш, Пепе, Семеду – Моутиньо, Данилу, Бруно Фернандеш – Роналду (к), Фелиш, Бернарду Силва

Люксембург: Морис – Бонерт, Ларс Жерсон, Шано, Карлсон, Янс (к) – Оливер Тилль, Барейру Мартинш – Винсент Тилль – Жерсон Родригес, Тюрпель