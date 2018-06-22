ЧМ-2018 Португалия – Испания: Роналду творит рекорды из ничего, и вопросы к судье Рокки

Португалия и Испания стартовали на Чемпионате мира 2018 с ничьи. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Матч Португалия – Испания на Чемпионате мира 2018 года стартует в 21:00 по киевскому времени. Уже на старте встречи Роналду сам заработал пенальти, сам реализовал. Фолил партнер по Реала Начо. Для Криштиану это первый гол в ворота Испании.

Португалия – Испания – видео голов

Португалия неожиданно активно начала и отошла назад после молниеносного гола. Первый удар Испания выдала аж на 10-й минуте: Коста классно сбросил, Давид Силва лихорадочно пробил выше. Первый голевой момент испанцев случился на 21-й. Тот же Силва снова не попал. На 24-й Коста классно разобрался с двумя защитниками и прошил вратаря ударом с пределов штрафной. Однако перед тем Диего сыграл на грани фола против Пепе. Судья Рокки пересмотрел эпизод с помощью VAR и таки засчитал гол.

EN DIRECTO | El gol de Diego Costa, la posible falta antes sobre Pepe. El árbitro consulto 'la sala VAR' y concedió el tanto https://t.co/dlx44S4zX6 #Rusia2018 pic.twitter.com/hc7qlQJWvv — MARCA (@marca) 15 червня 2018 р.

Португалия – Испания (ОНЛАЙН-трансляция)

Прошло еще несколько минут, и уже Иско бомбезно пальнул в перекладину – мяч опустился на линию ворот, но это не гол, указал Рокки, которому пришло бы извещение от технологии Goal Line в случае чего. За каких-то 5 минут рефери использовал все технические новшества! Португалии наконец-то перекрыли пути к регулярным контратакам, и Фурия Роха взялась обстреливать португальцев и закрывать соперника на их половине. Вот уже Иньеста минимально мажет, а раньше такие забивал с закрытыми глазами. Португальцы вернулись перед самым перерывом. Роналду на удачу пробил, но Де Хеа подарил гол сопернику.

Аргентина – Исландия: прогноз на матч чемпионата мира-2018

Испания сравняла достаточно быстро после перерыва. Навес со штрафного на Бускетса, сбрасывание на Косту, и замыкание почти на линии ворот. Диего не отстает от Роналду в перестрелке и борьбе за Золотую бутсу Чемпионата мира. А еще спустя несколько минут Начо крученым ударом из-за пределов штрафной вколотил красавца под стойку.

Испания умело гасила потуги португальцев и не позволяла им абсолютно ничего до 88-й. В третий раз в матче Роналду с нуля сделал ГОЛ. Заставил Пике сфолить и выстрелил со штрафного так, чтобы Де Хеа отдохнул на коленях.

Интересно, что в группе B после первого тура лидирует Иран (3 очка). Португалия и Испания делят 2-3 места.

Роналду снова всех порвал на кусочки

Пока Месси только мечтает о первом триумфе с Аргентиной и все только и рассказывают, какие у него деревянные партнеры, Роналду выиграл Евро-2016 и сделал заявку на золото ЧМ-2018. Сам. Не с очень лучшими партнерами. Ему никто не мешал, но и не помогал особо. Испания играла ощутимо лучше, но он один создал чудо. Придумал пенальти и штрафной – убийственная реализация. Пробил из-за пределов штрафной так, что Де Хеа почувствовал себя Кариусом. Три гола из ничего, но какая безумная работа и ловкость за этим стоят.

И миллион, миллион, миллион рекордов в награду. Первый – кто забивал 3 гола Испании на чемпионатах мира или Европы; кто отмечается на 8-м подряд крупном турнире сборных; и кто оформил хет-трик в 33 года на ЧМ. Он забил самый быстрый гол в ворота Испании в истории мундиалей (3 минуты и 30 секунд) и стал 4-м после Пеле, Зеелера и Клозе, кто забил на 4-х Кубках мира. Роналду не забивает со штрафных в топ-матчах и больше гола на крупных международных турнирах? Получите 3, из которых последний как раз со стандарта! Очень символично, что на следующий день мир ждет свидание с Месси в матче Аргентины и Исландии. Чем парирует Лео?

Де Хеа – антигерой

Вратарь Манчестер Юнайтед так хочет в Реал, что готов пропускать и пропускать от Роналду? Давид Де Хеа стал еще одним голкипером из АПЛ, который опозорился в большом матче. Это, конечно, не финал Лиги чемпионов, но второй гол Роналду очень напомнил творчество Лориса Кариуса из Ливерпуля. У Давида было настолько мало работы в пятничном матче, что пропустить 3 гола – это за пределами всего.

VAR варом, но судья главный

В сегодняшнем матче арбитр Рокки назначил пенальти, но не воспользовался при этом помощью видеоассистента. Почему так? А все просто. Эпизод был настолько тонким, что и так требовал субъективной судейской интерпретации, а не просмотра повторов. Рефери был рядом, видел контакт ноги Начо с Роналду и не колебался ни секунды. Поступил как топ, а не новичок. Избежал лишнего затягивания времени. Кто знает, возможно, именно благодаря этой уверенности мы и увидели столь выдающийся матч со столь закрученным сценарием!



В эпизоде, когда забивал Коста, Рокки уже прибег к услугам VAR. Там было очень похоже на фол против Пепе, но итальянский судья решил быть сбалансированным и в этом моменте принял решение в пользу Испании. Еще был эпизод, когда Иско фантастически пробил в перекладину, а мяч приземлился на линию ворот. Так мы еще раз убедились, что технология определения голов работает на отлично.

Португалия – Испания? Нет, Реал – Атлетико!

Все 6 голов в этом матче забивали игроки, которые рубятся в мадридском дерби. Реал победил, ведь, кроме хет-трика Роналду, гол-красавец удался и Начо. За Атлетико отмечался Коста дважды, который поддержал почин одноклубника Хосе Хименеса из матча Египет – Уругвай. Ну, ок, этот матч еще можно было бы переименовать в Роналду – Испания, но мы не будем. Пора и честь знать.

ЧС-2018. Группа B, 1 тур

Португалия – Испания – 3:3

Голы: Роналду, 4 (пен.), 44, 88 – Коста, 24, 55, Начо, 58